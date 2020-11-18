Не менее 365 человек задержаны на акции против карантина в Берлине Фото: REUTERS

В среду, 18 ноября, полиция Германия задержала по меньшей мере 365 человек в ходе акции противников ограничений, введенных на фоне карантинных мер. Об этом сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы.

«До 19:30 (21:30 по московскому времени) было проведено в общей сложности 365 задержаний», - заявляют правоохранители в Twitter, уточняя, что пострадали десять полицейских, участвовавших в операции

По данным правоохранительных органов, «несколько сотен человек» переместились от Бранденбургских ворот, где проходила акция, к резиденции президента Германии, которая находится в дворце Бельвю, и не хотели расходиться.

Как писал сайт kp.ru, когда большинство протестующих пришли на акцию без масок, а на призывы соблюдать дистанцию никак не реагировали. На призывы разойтись толпа каждый раз отвечает неодобрительным скандированием и свистом. В итоге для разгона демонстрации полиция Берлина применила водометы у Бранденбургских ворот.

Напомним, похожая демонстрация состоялась 14 ноября во Франкфурте-на-Майн. В центре города собрались сотни демонстрантов, выступающих против карантинных мер. Полиция Германии тогда также применила водометы для разгона демонстрации