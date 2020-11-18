В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Фото: REUTERS

В Москве за сутки умерли еще 73 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего в российской столице жертвами covid-19 за все время пандемии стали 8 082. Об этом 18 ноября сообщили в оперштабе.

В России, тем временем, по данным портала стопкоронавирус.рф число летальных случаев превысило отметку в 34 тысячи человек, а в мире скончались свыше 1,3 миллиона пациентов, чей тест на ковид показал положительный результат.

Ранее сайт kp.ru писал о главных ошибках при лечении инфекции. По мнению эксперта Татьяны Бурмистровой, уже пересмотрен подход к применению противовирусной и антибактериальной терапии.

- В первые два дня, как только вы почувствовали симптомы болезни, необходимо начать принимать противовирусные. Но нельзя пить иммуностимуляторы. Раньше их постоянно назначали при ОРВИ. Коронавирус начинает развиваться в тяжелой форме именно на повышенном иммунном ответе, - рассказала специалист.