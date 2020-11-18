Запущено приложение для перевода кошачьего мяуканья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Домашние питомцы за годы проживания с людьми начинают понимать многие вещи, а также изучают привычки своего хозяина. Иногда кошка может долго мяукать, не только чтобы попросить очередную порцию еды, но и разбудить человека. Теперь понимать усатых стало еще проще - создано приложения для перевода с кошачьего языка на человечески.

Сообщается, что для понимая кошки необходимо всего лишь записать звук, а затем прочитать значение речи питомца.

На данный момент в словаре приложения собраны 13 фраз, в том числе: "Покорми меня!", "Я злюсь!" и "Оставьте меня в покое!". Об этом пишет BBC.

Издание отмечает, что создатель приложения признает, что мяуканье каждой кошки уникально и адаптировано для своего любящего хозяина. Однако из-за этого могут произойти недопонимания между кошачьим переводчиком и кошкой. Все дело в том, что общая базы данных звуков представителей кошачьих имеет поддержку искусственного интеллекта. Чем чаще человек будет использовать приложение, тем точнее будет становиться перевод именно его раз пушистика.

Кстати, несмотря на успех, это не конечная цель разработчика. В дальнейшем Хавьер Санчес планирует создать умный ошейник, который позволит мгновенно переводить мяуканье кошки в человеческий голос.