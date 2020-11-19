В США приняли резолюцию о санкциях против России из-за инцидента с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс США принял резолюцию о санкциях против России из-за инцидента с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным.

В документе американские законодатели призывают вашингтонскую администрацию ввести санкции против РФ из-за случившегося. Однако резолюции принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, а также не имеют юридической силы. Документ носят всего лишь рекомендательный характер для властей Соединенных штатов, пишет ТАСС.