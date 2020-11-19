Зеленский осыпал Порошенко угрозами из-за фитнес-клуба Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил бывшему главе государства Петру Порошенко новыми штрафами.

По мнению действующего лидера, фитнес-клуб политика "Пятый элемент" понесет наказание, если будет нарушать карантин выходного дня. С таким заявлением Зеленский выступил в своем в видеообращении.

- Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника "Пятого элемента", - сказала украинский президент, его слова цитирует ТАСС.