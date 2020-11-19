Названы регионы, где спрогнозировано начало спада заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России стало заметно улучшение ситуации с коронавирусом. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказала о возможном начале спада уровня заболеваемости covid-19 в стране.

По словам специалиста, число инфицированных, согласно прогнозу, почти во всех регионах начнет уменьшаться уже в конце ноября этого года..

Однако в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области и Чеченской Республики все же наблюдается тяжелая ситуация. Тавадян выразил мнение, что эти субъекты смогут выйти на плато по коронавирусу чуть позже остальных. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.