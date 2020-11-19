Британия в 2022 году планирует запустить ракету в космос Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании намерены в 2022 году самостоятельно запустить ракету в космос. Об этом говорится в заявлении канцелярии правительства.

Также в стране планируют создать специальные силы кибербезопасности и спецслужбу по работе над искусственным интеллектом. Для этого на оборону государства хотят выделить дополнительные финансы, рекордную за 30 лет сумму денег - порядка 16,5 миллиардов фунтов. Об этом сообщил Sky News.

- Международная обстановка - самая напряженная и конкурентная со времен холодной войны. Британия должна быть верна своим историческим традициям и поддерживать наших союзников. Для этого нам нужно усилиться, - говорится в речи Джонсона.

Как отмечает телеканал, среди прочих расходов предусмотрена и закупка новой бронетехники взамен устаревшей, а также выделение средств на новые фрегаты Королевского ВМФ.