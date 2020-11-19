Лавров провёл переговоры с главой МИД Китая

Сергей Лавров и Ван И обсудили контакты на высшем и высоком уровнях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И во время переговоров в среду, 18 ноября, обсудили будущие двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях, а также актуальные международные проблемы. Среди них обстановка в Беларуси и Центральной Азии, а также проблематика сохранения иранской ядерной сделки, сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве также рассказали, что министры поделились своими взглядами о стратегическом партнёрстве России и Китая, "продолжающего устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях".

Особое внимание главы дипведомств уделили графику встреч и переговоров на высшем и высоком уровнях, планам по развитию Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь", а также "отдельным вопросам практического сотрудничества" России и Китая.