Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Проект резолюции о признании Карабаха внесли в сенат Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верхняя палата парламента Франции, сенат, принял решение вынести на голосование проект резолюции "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики", сообщил в Twitter председатель группы от партии "Республиканцы" в Сенате Брюно Ретайо.

- 25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма, - сказано в его сообщении.

Проект резолюции уже подписали главы пяти крупнейших политических фракций сената - Брюно Ретайо, Патрик Канне, Эрве Мармель, Элиан Ассасси, Гийом Гонтар.

Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер. Исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.

Ранее в тот же день городской совет Парижа призвал к признанию Карабаха.