Леонид Рошаль - о лекарственном сбое: Это и безалаберность, и нехватка средств на закупку

Леонид Рошаль Фото: Иван ПРОХОРОВ

«В чем причина лекарственного сбоя, который произошёл в России?» Отвечая на этот вопрос, президент Национальной Медицинской палаты и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что на совещании у президента, которое состоялось 18 ноября, говорилось - не везде вовремя произведены закупки. «Это - и безалаберность, и нехватка средств...», - добавил врач.

«Я не знаю, обратили ли вы внимание на выступление Общероссийского народного фронта (ОНФ). (Леонид Рошаль - сопредседатель Центрального штаба этой общественной организации. - А.Г.) Руководитель Исполкома ОНФ М.Кузнецов привёл объективные цифры.

Наши активисты очень серьезно подошли к проблемам и посмотрели, проанализировали многие показатели, позиции - как по наличию противовирусных препаратов, антикоагулянтов, антибиотиков в регионах, так и по гормональным препаратам, - где хорошо, где плохо, есть ли дефицит лекарств - и каких - в системе лечения в амбулаторных условиях».

В большом интервью kp.ru Леонид Михайлович рассказал о том, что был составлен список из почти двух десятков препаратов, в которых остро нуждаются наши регионы. Самое сложное положение сейчас в 27 областях - это Волгоградская, Тульская, Курганская, Саратовская области, а также Бурятия, Северная Осетия и другие. Туда организована оперативная доставка лекарств.

«Теперь эту систему - считает Рошаль, - комплексного и оперативного обеспечения лекарствами - причём, под жестким контролем ОНФ - надо запустить и по всей стране».

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