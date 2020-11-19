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Коронавирус Covid-19

В ВОЗ оценили возможность применения во всём мире российской вакцины от коронавируса

Россия передала в организацию материалы для оценки "Спутник V"
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВОЗ настроена оптимистично по вопросу рекомендации вакцины РФ от коронавируса

ВОЗ настроена оптимистично по вопросу рекомендации вакцины РФ от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оптимистично настроены касаемо рекомендации российской вакцины от коронавируса. Решение могут принять уже в ближайшее время, сообщила в интервью каналу "Россия 24" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она также отметила, что организация уже в процессе принятия решения о рекомендации вакцины "Спутник V" для всего мира, а Россия, как и все другие разработчики, уже обратилась в ВОЗ.

- Так что мы надеемся, что в ближайшее время мы услышим, что она идет дальше. Но, конечно, мы, как всегда, оптимистичны, - добавила Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ также заявила, что готова привиться от COVID-19.