В России могут начать наказывать иностранные сайты за цензуру против СМИ

Интернет-платформам пригрозили санкциями за цензуру российских СМИ
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В четверг, 19 ноября, в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.
Авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом документа
Также сообщается, что иностранные соцсети и крупные IT-платформы ожидают санкции в ответ на ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
Ответными мерами на такие шаги могут послужить замедление трафика, блокировка, штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.