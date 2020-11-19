Автор фейка о книге Маргариты Симоньян может стать фигурантом уголовного дела

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Автор фейка о книге «Черные глаза» может стать фигурантом уголовного дела за распространение недостоверной информации. Об этом сообщила автор произведения, главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян в ответ на публикацию в Twitter несуществующую цитату, якобы из ее книги.

«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — цитирует Симоньян телеканал RT.

Чтобы ответить за свои слова Маргорита Симоньян предложила автору фейка два варианта на выбор. Оппонент должен выйти на «дуэль», которая будет заключаться в написании диктанта по русскому языку. Проигравший в честной «битве» перечислит миллион рублей на счет Саше Мурашову, мальчику, больному СМА.

Если этот вариант обидчика не устроит, есть и второй:

«Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела», - заявила главред.