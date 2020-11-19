Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов

Процесс передачи власти над Минздравом начнётся после признания ведомством победы Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что не будет сотрудничать с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, пока о его победе на выборах не сообщит официально Управление общих служб США.

- Мы ясно дали понять, что, как только Управление по оказанию услуг общего профиля вынесет свой вердикт, мы обеспечим полную, слаженную и профессиональную передачу полномочий. Мы будем следовать предъявленным требованиям, - заявил глава Минздрава США Алекс Азар. Его слова приводит телеканал CNN.