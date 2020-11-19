В Роскачестве сравнили, насколько безопасна дорогая и дешёвая водка

В Роскачестве проверили водку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роскачества провели исследование безопасности дорогой и дешёвой водки.

В сравнении приняли участие образцы стоимостью от 200 до 1 554 рублей за бутылку объёмом в половину литра. В материалах организации сказано, что вся водка оказалась безопасной, а качество образцов разной стоимости не разительно отличается друг от друга.

- Большинство товаров получили 5 баллов в рейтинге Роскачества, - отмечается в сообщении Роскачества.

Эксперты также заявили, что образцы водки, получившие лучшую оценку у дегустаторов, оказались качественными и по итогу лабораторных испытаний. Все они изготовлены на основе пищевого спирта без добавления денатурирующих веществ и фурфурола. Токсичные вещества и метиловый спирт в образцах содержится ниже установленного уровня, а крепость водки и объём напитка соответствует информации на упаковке.

При этом водка двух торговых марок не устроила экспертов по способу очистки, а в отношении ещё двух образцов возникли претензии по резкости вкуса.