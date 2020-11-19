Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса по его собственной просьбе.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром 17 ноября, сообщает ТАСС.

"Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении министров. Так, 10 ноября Виталий Савельев, руководивший "Аэрофлотом" более десяти лет, был назначен министром транспорта. На пост главы Министерства энергетики России указом президента был назначен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.

Владимир Путин назначил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии, а главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства был назначен Ирек Файзуллин. При этом министром по развитию Дальнего Востока и Арктики стал Алексей Чекунков. Все кандидатуры были предложены главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Министры были назначены согласно новым поправкам в Конституцию РФ. Владимир Путин постановил, что все кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров должна утверждать Государственная дума.