Больной COVID-19 украинец умер, отдав свой лимит кислорода сыну

Пациент с COVID-19 умер, отдав свой лимит кислорода сыну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине больной новой коронавирусной инфекцией мужчина пожертвовал свой лимит кислорода своему сыну, который также находился под кислородном аппаратом, и умер. О трагедии в четверг, 19 ноября, написала в Facebook волонтер Дана Яровая.

Она рассказала, что в медицинских учреждениях Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19. В итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день. Она отметила, что ситуация критическая и это не приемлемо. Она написала, что не знает, в каком положении находится сын умершего.

Об описанном Даной Яровой случае документальных подтверждений нет.

Напомним, что ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

За все время на Украине выявили 535 857 заболевших (из них 10681 за минувшие сутки), выздоровели – 241 444 человека, зафиксировано летальных случаев – 9603.

Коронавирусом во всем мире заразилось свыше 54 миллионов человек, более 1,2 миллионов стали жертвами болезни. Антирекорд по количеству заразившихся принадлежит США, следом идет Индия, на третьем месте Бразилия. Россия находится на четвертом месте по количеству заразившихся.