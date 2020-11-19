Учёные рассказали о влиянии прививки от гриппа на сердце

Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация от гриппа способствует снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сказано в материалах на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Учёные изучили данные более чем 237 тысяч человек и сделали вывод, что вакцинированные от гриппа пациенты на 18% меньше рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто не получал прививку.

При этом, по мнению специалистов, риск смерти от других болезней снижается после вакцинации от гриппа на 28%, а шансы столкнуться с сердечными заболеваниями снижаются на 13%.