Число новых заражённых за сутки в России побило новый рекорд

Сразу два новых рекорда по коронавирусу в России побиты за последние сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки выявлено рекордное число новых заражённых коронавирусом - 23 610 человек. Общее число заразившихся за всё время пандемии достигло отметки в два миллиона человек и составляет 2 015 608.

Новые заражённые выявлены во всех 85 регионах России. У 25,7% из них не было никаких проявлений заболевания.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве - 6 438 человек, в Санкт-Петербурге - 2 312 и в Московской области - 880 человек.

Новый рекорд также побило число погибших от заражения коронавирусом за сутки. По состоянию на 19 ноября в России от вируса и сопутствующих заболеваний скончались уже 34 850, увеличившись на 463 смерти за 24 часа.