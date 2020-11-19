В Самарской области объяснили, почему не держат свободными много ковидных коек

В регионе постоянно вводят новые койки из резерва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объяснили, почему стараются не держать свободными больше 12-15% коечного фонда, определенного под ковидные госпитали. На эту тему высказался глава региона Дмитрий Азаров, который уточнил: сейчас в регионе есть 6617 коек, только за сутки их число выросло практически на 300. Но формировать большой резерв власти не хотят, ведь это вынудит отказывать в медицинской помощи пациентам других направлений.

- Свободный коечный фонд в 10-12% у нас есть всегда. Не держим 20% пустых коек. Потому что в таком случае нам нужно изымать коечный фонд из лечебных учреждений, которые оказывают иные медицинские услуги, они также важны, - отметил Дмитрий Азаров.

По его словам сейчас свободно 15% коек. Если резерв падает ниже 10% - вводятся новые места, план по их использованию всегда есть на несколько шагов вперед.

В ближайшее время число коек в Самарской области для больных коронавирусом и пневмониями вырастет до 7000 и выше. При этом места есть и в санаториях региона - здесь реализуется программа долечивания, готовы уже 453 койки.

Напомним, что ранее на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Армен Бенян рассказал, как именно распределяют пациентов между амбулаторным и стационарным звеном, кому делают КТ и кого отправляют в санатории.

С 5 ноября в регионе амбулаторным пациентам выдают бесплатные лекарства при коронавирусе. Рассказали, как их получить.