В Госдуме предложили сохранить стипендии студентам независимо от оценок

В Госдуме предложили меры поддержки ряда студентов на дистанционке Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Госдуме предложили сохранить стипендии студентам, переведенным на дистанционное обучение, независимо от результатов сессии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое обращение он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Депутат напомнил, что из-за обострения эпидемиологической обстановки некоторые регионы были вынуждены перевести учащихся на дистанционное обучение, а в связи с этим студенты потеряли доступ к библиотекам, архивам и ряду других возможностей. Это должно стать смягчающим фактором при сдаче сессии.

«Находящимся вдалеке от учебных заведений, не имеющим доступа к библиотекам с профильной научной литературой, а также не имеющим возможности очного общения с преподавателями, студентам крайне сложно организовать качественное самостоятельное обучение», — подчеркнул Сухарев.

Все это может негативно сказаться на результатах зимних экзаменов, считает депутат.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов испытаний учебного года 2020/21», — приводит текст обращения RT.

Напомним, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что предстоящую зимнюю сессию российские студенты будут сдавать в формате онлайн, передает Москва 24.