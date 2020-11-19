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Учёный рассказал, как можно выполнять ПЦР-тестирование на коронавирус быстрее

Накануне сократить время получения результатов теста потребовал президент Путин
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эксперт рассказал, насколько можно сократить сроки тестирования на коронавирус

Эксперт рассказал, насколько можно сократить сроки тестирования на коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЦР-тестирование, выполняемое методом изотермической амплификации, можно выполнять за шесть - восемь часов без учёта доставки образцов в лаборатории и внесение данных, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

- Тесты на основе изотермической амплификации еще быстрее. Относятся к группе на данный момент самых быстрых экспресс-тестов. Его можно делать буквально за полтора часа, - добавил специалист.

При этом специалист полагает, что поручение президента России Владимира Путина, о котором сообщал ранее сайт KP.ru, предполагало улучшение организации процесса, поскольку в некоторых регионах, по словам Волчкова, задержка получения результатов достигает двух недель.

Норматив по выполнению теста за 48 часов ранее утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.