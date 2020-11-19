У ВОЗ нет вопросов к российским данным по смертности от COVID-19

В ВОЗ заявили, что не имеют вопросов к российским данным по смертности от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью российским журналистам заявила, что разные страны используют разные подходы к подсчету смертности от коронавируса, при этом на данный момент у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не возникало к России вопросов о непрозрачности соответствующей статистики.

Она напомнила, что Россия одной из первых разработала национальную методологию подсчета смертности от коронавируса. "Цифры казались ниже, но, как мы видели, каждая страна, включая Россию, пересматривает свои цифры. Это нормально для статистики смертности", - отметила Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она отметила, что некоторые страны не делают вскрытие после смерти пациента, умершего от коронавируса. Многие из них не имеют такой возможности. Некоторые в статистику заносят все смерти, которые произошли, скажем, в каком-то учреждении, где произошла вспышка коронавируса.

«Так что да, цифры разные. Мне кажется, это очень хорошо быть критически настроенным к цифрам и рассматривать их в своей стране, но на этот момент у ВОЗ не было [к России] таких вопросов», - подчеркнула она.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире заразилось свыше 54 миллионов человек. Более 1,2 миллионов стали жертвами COVID-19. Согласно последним данным оперативного штаба за все время пандемии в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса. Медиками проведено более 70,6 млн тестов. За последние сутки 23 610 человек заразились новой болезнью. Всего от СOVID-19 в России излечились 1 526 656 человек.