Штраф за цензуру иностранными сайтами против российских СМИ будет достигать 3 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект о противодействии интернет-цензуре иностранных ресурсов против российских СМИ. По согласованию с Министерством иностранных дел Генеральный прокурор может присвоить владельцу таких платформ статус "допускающего дискриминацию против российских СМИ". Вести реестр подобных нарушений будет Роскомнадзор.

Штрафы для интернет-платформ будут составлять до нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Антон Горелкин.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что наказанием послужат блокировки, замедление трафика и штрафы. Отмена санкций последует после снятия ограничений на российское СМИ.