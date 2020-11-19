Глава региона Василий Орлов поделился своим опытом с дальневосточными губернаторами

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в межрегиональной конференции по вопросам организации бесплатного питания в школах. Площадкой проведения конференции стала Амурская область. В форуме дистанционно участвовали представители всех 11 регионов Дальнего Востока По его итогам лучшие практики и наиболее эффективные предложения будут вынесены для обсуждения на федеральный уровень.

«Амурская область организовала бесплатное питание учеников начальных классов в октябре 2019 года. В течение учебного года мы справлялись силами областного бюджета. В этом учебном году благодаря финансированию из федерального бюджета стоимость бесплатных завтраков возросла в три раза и составила 63 рубля за порцию в южных территориях и 73 – в северных. Это серьезно улучшило рацион школьников. Вопрос организации бесплатного школьного питания буду и далее контролировать лично», - отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Губернатор сообщил, что практически в каждой командировке проверяет школьные пищеблоки и уверен, что на старом оборудовании физически невозможно приготовить максимально полезные блюда. В этом году на оснащение школьных пищеблоков регион выделил 120 млн рублей. Кроме того, важно обращать внимание на оснащение столовых, сервировку, внешний вид работников. Также отдельное внимание надо уделять мнению детей и родителей. Губернатор считает, что для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь.

«Крайне важно быть открытыми, вовлекать для контроля качества питания родительские сообщества и общественные организации. Радует и то, что губернаторы лично контролируют этот вопрос», - пояснил первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

Напомним, с начала этого учебного года ученики начальных классов во всех школах страны начали получать бесплатное горячее питание. К выполнению поручения Президента приступили все 11 субъектов Дальнего Востока. Благодаря тому, что Амурская область начала эту работу еще в 2019 году, регион успел наработать некоторые практики.

«С целью своевременного решения проблемных вопросов в области ведется несколько мониторингов: мониторинг удовлетворенности родителей организацией горячего питания, мониторинг сайтов образовательных организаций, ведется отчет глав органов местного самоуправления на заседаниях Правительства о контроле качества питания», - говорит зампред регионального правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.