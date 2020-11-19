Названы факторы, увеличивающие риск смерти от «ковида» в 12 раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Названы факторы, которые увеличивают риск смерти от коронавируса в 12 раз. Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями при заражении COVID-19 попадают в зону особого риска. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Важно понимать, что больная сердечно-сосудистая система не повышает риск на заражение, но если оно произошло, то вероятность осложнение возрастает в разы.

- Частота госпитализации таких пациентов возрастает в 6 раз, а летальность среди них по последним данным увеличивается - в 12 раз, - цитирует «Российская газета» слова Бойцова.

Есть еще один фактор, связывающий две болезни. У каждого третьего пациента, перенесшего «ковид», в последствии встречаются проблемы с системой кровообращения.

Все побочные стороны COVID-109 еще не изучены до конца. В начале 2020 года отмечалось снижение смертности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, к июню летальность начала увеличиваться.

Врач допустил, что данные официальной статистики, которые говорят, что в 33% случаях коронавирус не стал основной причиной смерти и не повлиял на нее косвенно, в дальнейшем могут быть пересмотрены.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как не заразиться в предновогодней суете. Есть несколько вариантов, например, можно создать «карантинную капсулу», в которой без особых мер предосторожности могут общаться до десяти человек. еще один способ - отправить на карантин всех потенциальных гостей торжества. Что касается пожилых родственников, то их лучше поздравлять по видеосвязи, пишет газета "Известия".