Умер Сергей Бархин, российский художник и сценограф

Умер народный художник России Сергей Бархин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный художник России, советский и российский сценограф, лауреат государственных премий Сергей Бархин умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре имени Маяковского.

Сергей Бархин был награждён премиями "Хрустальная Турандот", четыре раза "Золотой маской", премией "Триумф" и премией Станиславского. Также сценограф носил звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника России, являлся член-корреспондентом Российской академии художеств. Художник также основал и долги годы руководил кафедрой сценографии в ГИТИСе.

Он родился в 1938 году, был главным художником Большого театра с 1995 года по 2000 год. За свою жизнь Бархин оформил более двухсот постановок, среди которых были оперы, балеты, драматические спектакли как в Советском Союзе, так и в других странах: в Германии, Турции, Финляндии, Чехии, Швеции и Японии.