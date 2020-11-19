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Политика

Захарова: с 13 ноября участники конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших

Представитель МИД РФ подчеркнула, что стороны продолжают соблюдать мирное соглашение
Анастасия РЫШКОВА
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Мария Захарова заявила, что с 13 ноября стороны конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших.

Мария Захарова заявила, что с 13 ноября стороны конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с 13 ноября стороны конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших, передает ТАСС.

Напомним, что в ночь на 10 ноября, Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертое мирное соглашение. Согласно ему, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Конфликтующие стороны прекратят бои, обменяются пленными и ранеными. При этом Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы вернутся в состав Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе