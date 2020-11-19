В России число новых случаев заражения установило антирекорд

В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено максимальное за всё время эпидемии коронавируса число новых заражённых COVID-19: 23 610 человек. При этом выписаться после прохождения лечения по всей стране смогли 25 573, сообщил в четверг, 19 ноября, оперативный штаб.

Среди новых заражённых 6 078 человек (25,7%) переносили заболевание без каких-либо симптомов.

Накануне, 18 ноября, в России за сутки было зафиксировано 20 985 новых случаев заражения. Число погибших сегодня составило 463 человека, а всего за время пандемии коронавируса жертвами заболевания стали 34 850 человек.

Сайт KP.ru сообщал также, что сегодня, 19 ноября, обще число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России превысило отметку в два миллиона. Больше всего заразившихся выявлено в Москве и Санкт-Петербурге - 6 438 и 2 312 человек соответственно.