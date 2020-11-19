«Стоп-фразы», которые помогут избежать переработки на удаленке, советы HR Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После перехода на удаленку многие столкнулись с тем, что работать приходится практически круглосуточно. Как отказать начальству в просьбах «задержаться подольше» и при этом не испортить отношения – советы эксперта по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова.

Прежде всего, эксперт советует оценить необходимость остаться подольше в конкретный день. Бывает аврал, когда каждые руки на счету, а если работодатель просит поработать подольше потому, что «не тратите время на дорогу, помочь пережить трудные времена», то стоит отказать.

Существуют «стоп-фразы», которые помогут работнику, не переходя к спорам и уговорам, избежать переработки.

- Можно сказать, что у вас «недостаточно ресурсов», чтобы выполнить работу качественно. Или сослаться на букву закона, «по трудовому законодательству» я не могу задерживаться. Но если очень нужно, то потребуется «дополнительная оплата». Но использовать последнюю фразу я бы посоветовала исходя из человеческих договоренностей, - советует Осетрова в беседе с Пятым каналом.

Лучше всего не бросаться голыми фразами, а аргументировать свою позицию. Это нужно делать в соответствии с определенной схемой, а именно, по «классическому треугольнику» проектного менеджмента.

- Советую оперировать от трех моментов: время, ресурсы и требования. Объясняя тем самым, что если вам необходимо задержаться и сделать задачу быстрее, тогда будет страдать качество. Если необходимо сделать задачу быстро, тогда необходимо дополнительное время либо ресурсы. Либо если нужно сделать задачу быстрее, нужно снижать требования, — пояснила эксперт.

Проще говоря, нужно выстраивать логические конструкции, которые будут понятны начальству. Если же руководство настаивает на том, чтобы вы задержались, то постарайтесь оговорить комфортные для себя условия.

А вот эмоции в этом вопросе плохие советчики, начав слишком эмоционально что-то доказывать или требовать, можно ненароком лишиться работы.

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