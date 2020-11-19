Москалькова предложила пересчитать плату за учёбу из-за дистанционки у студентов

Омбудсмен Москалькова предложила пересчитать плату за учебу в вузах из-за дистанционки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала пересчитать стоимость обучения в университетах из-за перехода на дистанционный формат.

Омбудсмен считает необходимым разработку механизма, по которому оплата стоимости учёбы будет перерасчитана, поскольку многие студенты оплатили очную форму обучения, но не получили её из-за вынужденного прехода на дистанционный режим обучения.

Кроме того, Татьяна Москалькова выступила за распространение мер государственной поддержки на все семьи с детьми младше 18 лет.

- Представляется целесообразным с учетом общественного запроса рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки, предусмотренных семьям с детьми в возрасте до 16 лет, на семьи с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, - сказано в докладе омбудсмена "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, во время нерабочих дней из-за начавшейся пандемии коронавируса президент Путин объявил о выплатах в пять тысяч рублей всем семьям с детьми младше трёх лет.