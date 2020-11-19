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Захарова: Более 3 тысяч беженцев вернулись в Карабах

Мирные соглашения в регионе соблюдаются в полной мере, подчеркнула представитель МИД РФ
Анастасия РЫШКОВА
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Более 3 тысяч беженцев вернулись в Карабах, заявила Захарова.

Более 3 тысяч беженцев вернулись в Карабах, заявила Захарова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала процесс возвращения беженцев в Нагорный Карабах.

Согласно тексту сообщения, по состоянию на сегодняшний день, более трех тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах с 14 ноября.

Напомним, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев. По счету это уже четвертая мирная договоренность. Ранее Армения и Азербайджан нарушили все три соглашения принятые при участии России, Франции и США.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе