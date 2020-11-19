МИД России призвал Германию раскрыть материалы по делу Навального

МИД призвал немецкую сторону раскрыть материалы по делу Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России призвало немецкую стороны раскрыть материалы по делу об инциденте с политиком Алексеем Навальным и предъявить результаты его проб и анализов.

- Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ", - заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отметив, что в материалах Организации по запрещению химического оружия вся представляющая ценность фактура была замазана чёрным маркером.

Захарова назвала все полученные от ОЗХО материалы "полуотписками".

- В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация, - заявила также представитель российского МИДа.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, в больнице скорой помощи Навальный провёл почти двое суток, впав в кому. Затем он был транспортирован в немецкую клинику Шарите, после чего правительство Германии заявило о следах яда группы "Новичок" в анализах политика. Однако немецкая сторона проигнорировала многократные запросы Генпрокуратуры России и призывы к совместному расследованию.