Юрий Сердечкин, вице-губернатор Мурманской области: «Именно здесь обсуждаются важнейшие вопросы транспортной сферы»

Фото организаторов

В Москве проходит традиционная ежегодная «Транспортная неделя» – главное событие транспортной отрасли России. Масштабное событие включает в себя серию общероссийских и международных мероприятий по транспортной проблематике.

Мурманскую область на мероприятиях недели представляют вице-губернатор Юрий Сердечкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин. Они уже приняли участие в работе ряда площадок, среди которых пленарная дискуссия «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» и конференция «Современные тренды развития транспортной инфраструктуры и инвестиционные возможности транспортной отрасли», а также в официальном обходе выставки «Транспорт России».

«Для развития отрасли в регионах нашей страны «Транспортная неделя» имеет большое значение, – отметил Юрий Сердечкин. – Именно здесь при участии всех сторон отраслевых процессов обсуждаются важнейшие вопросы транспортной сферы и дорожного хозяйства, происходит обмен опытом, выстраиваются диалоги для дальнейшего укрепления сотрудничества на разных уровнях».

«Транспортная неделя» проводится уже 14 лет в соответствии с распоряжением правительства РФ. За это время более 30 тысяч человек приняли участие в организованных мероприятиях.

Стоит отметить, что в этом году все мероприятия недели проходят с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора России, связанных с распространением коронавирусной инфекции.