Песков: Обращение Путина к нации на фоне пандемии коронавируса пока не планируется

Обращение Путина к нации на фоне COVID-19 пока не планируется, заявил Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется.

Он подчеркнул, что ситуация с распространение новой коронавирусной инфекции остается напряженной, поэтому данная тема на сегодняшний день является приоритетной для главы президента. Путин занимается ей ежедневно вместе с оперативным штабом правительства.

"Что касается обращения к нации: президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется. Вы знаете, он вчера выступал, все было публично", - передает слова Пескова ТАСС.

Он также отметил, что ситуация находится под контролем и сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях президента.

Напомним, что согласно данным оперативного штаба количество случаев инфицирования коронавирусом в сутки увеличилось.