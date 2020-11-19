Песков: Путин пока не инициировал отстранение Михаила Меня от должности аудитора СП

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава государства в курсе ситуации с Менем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли внесено представление президента о досрочном освобождении Меня от должности, заявил, что Владимир Путин пока не инициировал прекращение полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня.

"Пока такого представления не было", - передает ТАСС слова представителя Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что президент в курсе "ситуации с Михаилом Менем". От других комментариев по этому вопросу пресс-секретарь отказался.

Напомним, что аудитор Счетной палаты Михаил Мень был задержан сотрудниками ФСБ и МВД в своем доме в подмосковном поселке Архангельское 18 ноября. СК предъявил ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей. Михаил Мень возглавлял Ивановскую область в 2005-2013 годах, а с 2013 по 2018 год был руководителем Минстроя.

В среду его доставили на допрос. Было отмечено, что меру пресечения Басманный суд выберет 19 ноября. Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы.