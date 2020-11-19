Семь кубанских брендов продуктов представлены в первом национальном конкурсе «Вкусы России»

«Наш край представят сразу семь региональных брендов продуктов питания, - пояснил в социальных сетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Кубанские овощи, вина и знаменитый краснодарский чай уже давно занимают особое место на полках магазинов страны. Как часто говорят «о вкусах не спорят», но я уверен, у наших продуктов есть все шансы войти в число финалистов».

Всенародное голосование начинается сегодня на сайте конкурса russiantastes.ru и продлится по 2 декабря.

Производители Краснодарского края представляют «Краснодарский чай», «Кубанский ранний картофель», «Мацеста чай», «Абрау-Дюрсо», «Вина Кубани», «Кубанские овощи», «Вина «Мысхако».

Поиск участников на сайте конкурса доступен и по бренду, и по названию региона. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все должны быть из разных регионов.

Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональных брендов, который минсельхоз России развивает по поручению президента РФ. Цель конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов.