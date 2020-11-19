В Госдуме прокомментировали идею поддержки студентов в период дистанционного обучения

В Госдуме оценили идею о новых мерах поддержки для студентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вынужденный перевод студентов на дистанционный режим обучения безусловно может сказаться на качестве их образования. Так прокомментировал предложение поддержать студентов вне зависимости от результатов зимней сессии глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Да, мы столкнулись с такими вызовами — в регионах приходится переводить старшеклассников, где-то вузы переводить на дистанционное обучение. Но при этом, если с пониманием относиться к ситуации, то очевидно, что качество, которое получается, может сказаться в том числе и на результатах экзаменов. В зависимости от которых и решается вопрос выплаты или невыплаты стипендии. Поэтому логика в этом предложении, конечно, есть», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии студентам, которые были переведены на удаленку из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в региона, вне зависимости от того, как они сдадут зимнюю сессию. Автор идеи уверен, что смена формата обучения может помешать ученикам подготовиться к экзаменам должным образом, передает сайт argumenti.ru.