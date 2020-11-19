Машина въехала в цепочку протестующих в Ереване

Машина въехала в протестующих в Ереване. Фото: скрин видео.

В цепочку протестующих в Ереване въехала машина, никто из демонстрантов не пострадал. Кадры попали в объективы видеокамер.

Напомним, что 19 ноября тысячи протестующих вышли улицы Еревана, чтобы выразить свое несогласие с результатами мирного соглашения, которое заключил премьер-министр Армении и президент Азербайджана. Оппозиция назвала это капитуляцией, в ходе которой была отдана часть территорий. Демонстранты уже более недели требуют отставки Пашиняна.

Ранее сообщалось, что демонстранты выкрикивают лозунги в адрес премьер-министра. Акцию сопровождают сотрудники полиции.

Напомним, что президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали мирное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. При этом в регион вводятся российские миротворческие группы, а враждующие стороны передают друг другу пленных, раненых и тела убитых.