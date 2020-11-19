На фоне пандемии страховщики могут получить рекордную прибыль в 2020 году

Страховщикам прогнозируют рекордную прибыль в 2020 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам 2020 года, российские страховщики могут получить рекордные 305 миллиардов рублей. Такие результаты обусловлены влиянием пандемии коронавируса, отмечают в НКР.

«Конечно, пандемия и вынужденный карантин не могли не сказаться на собираемой премии. Но уже по итогу девяти месяцев текущего года произошло восстановление сборов премий до уровня прошлого года», – цитирует президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса «Российская газета».

По прогнозам НКР, в 2021 году страховые компании смогут существенно увеличить доход в сфере страхования жизни. За счет этого доходы страховщиков увеличатся на 7,3%.

Зато в последующие два года страховщикам вряд ли удастся повторить рекорд 2020 года, считают в НКР. Основными причинами этого станут усиление конкуренции и возвращение частотности страховых случаев на те уровни, на которых они были до начала пандемии коронавирса.