КГБ Беларуси внес создателей Telegram-канала NEXTA в перечень причастных к терроризму Фото: Мария ЛЕНЦ

Комитет государственной безопасности Беларуси внес создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

Как следует из списка организаций и физических лиц, причастных к терроризму, в разделе сайта «Контртеррористическая деятельность» изменения в перечень были внесены в среду, 18 ноября текущего года.

Сам Telegram-канала NEXTA базируются в Польше, и известен тем, что призывает к участию в акциях протеста в Беларуси. Его создателей, Путило и Протасевича, обвиняют в Беларуси по уголовным статьям об «организации массовых беспорядков», а также и «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Белоруссии сделало запрос в Варшаву - в кратчайшие сроки выдать Путило и Протасевича. Незадолго до этого Минский суд Центрального района признал экстремистскими материалы Telegram-канал NEXTA