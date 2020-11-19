Минздрав Дании заявил о возможном мутировавшего коронавируса, обнаруженного у норок Фото: Влад КОМЯКОВ

Обнаруженный у норок в Дании мутировавший коронавирус, скорее всего, исчез. Такое заявление сделали в Минздраве страны, где ранее сообщили об уничтожении всех зараженных норок

По данным ведомства, в стране не фиксировались случаи заражения мутировавшим коронавирусом с 15 сентября.

Как передает агентство Reuters, соответствующий вывод министерство сделало на основании оценок научно-исследовательского института Statens Serum Institut, который оценивает данные о распространение инфекционных заболеваний

Напомним, после выявления COVID-19 у норок на фермах Дании, власти потребовали немедленно приступить к их массовому забою на всех зверофермах страны, вне зависимости от наличия у животных заболевания. Спустя неделю министр сельского хозяйства Могенс Енсен назвал такое решение ошибкой, и позже принял решение уйти в отставку. Однако к тому времени уже уничтожили около 2,4 миллиона особей.

Как писал сайт kp.ru, вспышки коронавирусной инфекции среди норок зафиксированы в шести странах мира. Кроме Дании, ее обнаружили в Италии, Испании, Нидерландах, Швеции, а также США. В России не зарегистрировали ни одного случая заражения норок коронавирусом.