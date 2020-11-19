Эксперт рассказал, какое тестирование на коронавирус точнее

Специалист рассказал о различиях в скорости выполнения и чувствительности разных тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выполнение ПЦР-теста для выявления коронавируса происходит немного медленнее, чем изотермического теста, но его стоимость ниже, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

- Изотермическая амплификация – это достаточно быстрая реакция. Буквально в течение полутора часов, со всей логистикой, вы, скорее всего, уже получите ответ, - уточнил эксперт.

При этом Волчков отметил, что ПЦР-тест немного чувствительнее, а изотермический может не распознать совсем несущественное содержание вируса в организме.

- Уж если есть вирус в рото- и носоглотке, то его будет нам просто грандиозное количество, - уточнил специалист.

Он также заявил, что все тесты различаются, поскольку они изготовлены разными производителями, а тестирование выполняется разными медработниками в разных учреждениях.

- Дело в том, что все тесты, это как автомобили и холодильники, у всех есть свои производители. У всех свои водители или пользователи. Тест будет отличаться, всё будет называться ПЦР-тестом, но не все они одинаковые. И тут нужно искать нюансы. И во-вторых, исполнение. Каждая лаборатория, особенно в силу её организации, будет немножко иметь другой коэффициент эффективности, - заключил Павел Волчков.