В МИД РФ заявили, что «акт Родченкова» — механизм борьбы с неугодными

Захарова заявила, что «акт Родченкова» — механизм борьбы с неугодными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ расценивает принятие в США «акта Родченкова», как нарушение принципов международного права.

«Как стало известно сенат США единогласно одобрил акт Родченкова, так называемый RADA. Он предусматривает уголовную ответственность в отношении широкой категории лиц: врачи, тренеры, и функционеры и тд., кроме атлетов, которые подозреваются в допинговых махинациях», — передает слова Захаровой ТАСС.

Она напомнила, что действия RADA распространяются на все международные спортивные состязания. Нарушившему правила спортсмену из любой страны мира будет грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн. долларов.

Она подчеркнула, что речь идет о появлении нового подконтрольного только Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований.

«Создается еще один механизм борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта. Возможность оказания давления на определённую сферу международной жизни», — сказала Захарова.

Всемирное антидопинговое агентство WADA раскритиковало «акт Родченкова» из-за того, что он может подорвать глобальную антидопинговую систему.

Международный олимпийский комитет (МОК) также выступил против акта. Новый законопроект был назван опасным.

Ранее сообщалось, что в Кремле раскритиковали принятие антидопингового акта.