Китай заявил, что "ослепит" разведальянс "Пять глаз" в случае угрозы своему суверенитету. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг, комментируя требование со стороны Канады, Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии изменить политику в отношении Гонконга, заявил, что Китай оставит "без глаз" разведывательный альянс "Пять глаз", если те будут угрожать его интересам.

"Что касается Китая, мы никогда не хотим проблем, но мы и не боимся проблем, когда они приходят. Пять глаз или десять глаз - не имеет значения, если они захотят нанести ущерб суверенитету, интересам развития и безопасности КНР, то они останутся совсем без глаз", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Канадский МИД ранее призвал Китай изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности оппозиционных членов заксобрания этого специального административного района КНР, передает ТАСС.

В разведывательный альянс "Пять глаз" входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.