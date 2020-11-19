Минздрав прокомментировал идею вывода абортов из системы ОМС Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство здравоохранении России об исключении абортов из полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), и создания для этих процедур специальных учреждений.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС … вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства

Напомним, ранее представители общественного движения «Мужской путь» заявили, что запрет на оплату данной процедуры из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) положительно скажется на демографии. По их словам, необходимо разработать государственную программу, которая сможет сформировать у женщин стойкое непринятие искусственного прерывания беременности. Более того, они уверены, что запрет на бесплатные аборты поможет разгрузить акушерско - гинекологическую службу и направить труд врачей на помощь беременным или тем, кто страдает бесплодием.