Захарова прокомментировала тему Навального стихами Гейне на немецком

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, решила процитировать легенду «Лорелея» немецкого писателя Генриха Гейне со строками о «сказке старых времен» в оригинале.

Дипломат обратила внимание на то, что Москва уже не раз обращалась к Берлину, как и российское руководство и представители различных министерств страны, однако «все было бесполезно».

«Видимо, в Берлине нас не слышат по-русски, я хотела бы в этой связи процитировать для наших коллег в Министерстве иностранных дел и Минюсте Германии отрывок из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» на немецком», – сказала Захарова.

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Dass ich so traurig bin; Ein Märchen aus uralten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn. В переводе нашего великого поэта (Александра Блока) эти строки звучат так: «Не знаю, что значит такое, Что скорбью я смущен; Давно не дает покоя Мне сказка старых времен», - заявила она, обратившись к немецким коллегам, с предупреждением, что история про Навального может в итоге превратиться «в очередную старую сказку, как собственно легенда о Лорелее».

Захарова отметила, что Москва требует предоставление «нормальных, а не вымаранных» документов по делу Новального.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, в больнице он провёл почти двое суток, находясь в состоянии комы. Затем он был транспортирован в немецкую клинику Шарите, после чего правительство Германии заявило о следах яда группы «Новичок» в анализах блогера. Однако немецкая сторона проигнорировала многократные запросы Москвы и призывы к совместному расследованию.