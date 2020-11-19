Евгений Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен с 20 ноября генеральным директором "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Об сообщила пресс-служба компании. При этом полномочия Михаила Полубояренова были прекращены.

"Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет", - гласит сообщение.

Правительство РФ, согласно указу президента о предоставлении кандидатур на пост министров, рекомендовало экс-министра транспорта Евгения Дитриха на пост главы "Государственной транспортной лизинговой компании".

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров теперь должна утверждать Госдума. Это связано с поправками в Конституцию РФ.

Так на пост министра транспорта был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.