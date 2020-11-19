Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд в Москве избрал аудитору Счетной палаты России и бывшему главе Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно решению суда, ему два месяца запрещено выходить из дома, кроме как на два часа в день, также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

«Суд постановил избрать в отношении Михаила Меня меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком до 18 января 2021 года», - заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Напомним, днем ранее, 18 ноября, в ходе заседания Совета федерации генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил сенаторов снять неприкосновенность с аудитора Счетной палаты, и дать согласие на его задержание, а также привлечение в качестве обвиняемого по делу о хищении средств в размере 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которую Мень возглавлял до 2013 года.

Как писал сайт kp.ru, экс-глава Ивановской области не признает свою вину в растрате бюджетных средств, а свое задержание он назвал недоразумением.