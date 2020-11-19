Нарколог рассказал, когда в России начинают курить

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В России начинают курить достаточно рано – средний возраст начала потребления обычного табака приходится на 17-19 лет. Но всевозможные никотинсодержащие продукты россияне начинают употреблять вообще в детском возрасте – в 12-15 лет. Это касается снюсов или, например, никотиновых конфет.

Об этом сообщил агентству ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В Международный день отказа от курения, который ежегодно отмечается 19 ноября по инициативе США, эксперт отметил, что курение в классическом его смысле – это все-таки «развлечение» более позднее. Молодые люди начинают курить в 17-19 лет.

«Для электронных средств доставки никотина и нагревательного табака возраст начала потребления 15-17 лет. Таким образом, первые аддитивные пробы, практически, как и раньше, приходят в подростковом возрасте 12-15 лет… и это явление сегодняшнего времени», - сказал Брюн.

Но есть еще одна печальная тенденция, подчеркнул нарколог. Сегодня в стране курящих обычный табак людей становится меньше, но потребление никотинсодержащей продукции наоборот увеличивается. Он напомнил, что любой подобный продукт небезопасен – они все токсичны и имеют «наркогенный эффект». Это, кстати, относится и к кальянам, и к электронным сигаретам.

Курение – одна из самых главных причин рака легких. В 84% случаев именно употребление табачной продукции становится причиной этого заболевания. Примерно такая же статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям. В России работает федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», задача которого как раз снизить распространенность курения.